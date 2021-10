Porto Milan: un solo dubbio per Conceicao in vista del Milan

Conceiocao prepara la sfida casalinga in Champions contro il Milan: squadra quasi al completo, unico dubbio in difesa

Unico dubbio. Il Porto prepara la sfida contro il Milan, valida per la terza giornata di Champions League.

Secondo quanto riportato da O Jogo, che fa il punto sulla sfida, Sergio Conçeiçao ha un solo dubbio: Mbemba. Il difensore ha saltato per infortunio la partita di Taça do Portugal ma nella giornata di ieri ha svolto una prima parte degli allenamenti. Disponibili i giocatori rientrati dal Sudamerica, come Mateus Uribe e Luis Diaz, ieri tornati ad allenarsi col gruppo.