Ponciroli certo: «Fonseca si sta prendendo grandi responsabilità, nel bene e nel male. Camarda? Ho visto questa cosa»

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Fabrizio Ponciroli ha rilasciato queste dichiarazioni sul Milan e sull’esordio di Francesco Camarda in Champions League.

PAROLE – «Il Milan l’ho visto allo stadio e devo dire che Fonseca nel bene o nel male si sta prendendo grandi responsabilità, perché quando ha tolto Leao si è preso un grosso rischio. Il calcio poi però a volte premia gli audaci, così Okafor è Chukwueze hanno sfornato i rispettivi assist. Una cosa che voglio dire però è non so da quanti anni non vedevo gente piangere allo stadio. Al gol di Camarada ho visto tutto un popolo che si è stretto attorno a questo fantastico ragazzo. Il Var purtroppo ha rovinato tutto, ma è stato un momento autentico di calcio, abbiamo bisogno di queste belle storie. È stato bello vedere questo ragazzino coccolato da tutto San Siro. Speriamo che Camarda non sia un’eccezione, perché i tifosi hanno bisogno di idoli. L’Inter comunque conferma che quest’anno Thuram è un po’ come re Mida, ogni pallone che tocca lo trasforma in qualcosa di importante. L’Atalanta invece avrebbe meritato la vittoria, ma ci sono quelle partite in puoi creare quanto ti pare, ma non segnerai mai».