Ponciroli ACCUSA: «Kalulu via un ERRORE grave! Era il migliore centrale in ROSA. Penso il Milan sia troppo dipendente da LUI»

Intervenuto ai microfoni di Tuttomercatoweb.com Radio, Fabrizio Ponciroli ha rilasciato queste dichiarazioni sulla scelta del Milan di dar via Kalulu e su un giocatore in particolare.

PAROLE – «Sul Milan continuo a pensare che vada dove lo porta Leao, è troppo Leao-dipendente e questo ragazzo ti fa innervosire. Quando si accende ce ne sono pochi come lui, ha delle accelerazioni e un controllo palla straordinario, però lo vedi poco e sembra il classico giocatore che si accende una o due volte a partita, questo non è sufficiente. Lui è la perla del Milan, se non si accende Leao non vanno da nessuna parte. A livello difensivo poi dar via Kalulu è stato un errore grave, hanno dato via il miglior centrale che avevano».