Politano: «Gattuso è carico visto che affronta il suo passato»

Politano ha parlato prima del match contro il Milan confermando che questa partita sarà speciale per mister Gattuso

Matteo Politano, attaccante del Napoli ex Inter, ha parlato ai microfoni di Sky prima dell’inizio del match dei partenopei con il Milan.

Politano ha detto: «Non è una sfida scudetto questa con il Milan. Sarà una bella partita quello sì. Ci dispiace che Osimhen non ci sia. Ma ci dispiace anche che non ci sono Hysaj e Rrahmani, dovremmo essere bravi a non doverli rimpiangere. Gattuso è carico perché per lui questa è una partita speciale».