Poli: «Tonali ha grandi qualità e regge bene la pressione»

Andrea Poli esalta Sandro Tonali. Le parole dell’ex centrocampista rossonero al canale ufficiale Twitch del Milan sul giocatore classe ’00.

«Tonali è un ragazzo che ha grandi qualità, è molto giovane. E’ normale, per un ragazzo con grandi aspettative, avere difficoltà se passi dal Brescia al Milan. Ma è un ragazzo che non si tira indietro, che ha grandi qualità e tiene bene la pressione. Ha le spalle larghe e ha le qualità per giocare bene al Milan.»