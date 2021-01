Pobega punisce Gattuso, il Napoli cade con lo Spezia

Pobega affonda il Napoli con un gol all’81esimo minuto di gioco. Lo Spezia vince per due a uno a Napoli e inguaia Gennaro Gattuso

Pobega affonda il Napoli con un gol all’81esimo minuto di gioco. Lo Spezia vince per due a uno a Napoli e inguaia Gennaro Gattuso. Il centrocampista di proprietà del Milan, quest’anno in prestito in Liguria, ha ribadito in rete una respinta su tiro di Nzola.

Lo Spezia ha concluso la gara in dieci uomini, ribaltando però la rete di Petagna che ad inizio ripresa aveva portato in vantaggio i partenopei.