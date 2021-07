Pobega, incertezza sul futuro ma per ora è sempre più Milan mentre il lavoro relativo al calciomercato prosegue nel segno dei grandi

Pobega, incertezza sul futuro ma per ora è sempre più Milan mentre il lavoro relativo al calciomercato prosegue nel segno dei grandi.

POTREBBE RESTARE- “Pobega scala posizioni. Potrebbe anche restare”. Questo il titolo odierno di Tuttosport in merito al futuro del giocatore. Il centrocampista tornato dal prestito allo Spezia, potrebbe restare nella rosa di Pioli o al massimo potrebbe andare via ancora in prestito a fine sessione di mercato, qualora Milan dovesse chiudere un altro colpo in mezzo al campo.