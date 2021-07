Pobega gioiello in casa, sarebbe un errore cederlo

Tommaso Pobega è uno dei giocatori più interessanti per il futuro del centrocampo rossonero. Non serviva la prestazione di oggi

Tommaso Pobega è uno dei giocatori più interessanti per il futuro del centrocampo rossonero. Non serviva la prestazione di oggi per avere conferme sulle qualità del ragazzo, già protagonista di un buon campionato allo Spezia.

Considerando che Bennacer e Kessie salteranno circa un mese per la Coppa d’Africa, l’ex Primavera del Milan sarà fondamentale. Non va inoltre dimenticato che i rossoneri già l’anno scorso hanno sentito la mancanza di un centrocampista che potesse far rifiatare il trio Bennacer-Kessie-Tonali.