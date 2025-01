Pistocchi su Juve Milan: «Serve sempre un po' di fortuna, quella che Fonseca non ha avuto...»

Pistocchi, giornalista, ha analizzato così la vittoria del Milan contro la Juventus in Supercoppa italiana: le sue dichiarazioni

Maurizio Pistocchi ha analizzato sul proprio profilo X la sfida vinta dal Milan contro la Juve, match valido per le semifinali di Supercoppa italiana. Di seguito il commento del giornalista:

PAROLE – «Il calcio è imprevedibile, come la vita. E, come nella vita, serve sempre un po’ di fortuna, quella che Fonseca non ha avuto. Così succede che la Juve vada avanti 1:0 con un gol di Yildiz ( errore grave di Theo Hernandez) e sia per gran parte della gara in controllo del match. Conceicao mette Abraham e Musah, Motta toglie Vlahovic e Mbangula per Cambiaso e NicoGonzalez , ma la gara rimane in equilibrio sino a quando Locatelli stende ingenuamente Pulisic in piena area, e lo stesso Pulisic trasforma il rigore per l’1:1. Adesso il Milan ci crede, e dopo 4’ uno sciagurato autogol di Gatti manda la Juve KO e il Milan in finale. Dove i rossoneri ritrovano l’Inter, per l’ennesimo derby che vale la SuperCoppa»