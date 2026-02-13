News
Pisa Milan, in tre sono a rischio per il Como: Allegri attento ai diffidati. C’è anche un big
Il venerdì sera di Serie A si accende sotto le luci dell’Arena Garibaldi, dove il Milan è atteso da una trasferta insidiosa contro il Pisa. Oltre alle insidie tattiche della gara, a preoccupare l’ambiente dei rossoneri è la gestione disciplinare della rosa. In un momento cruciale della stagione, caratterizzato dal fatto che causa Olimpiadi di Milano Cortina 2026 che si svolgono a pochi chilometri di distanza il Diavolo giocherà anche mercoledì contro il Como.
Emergenza diffidati per il Diavolo
Il tecnico Massimiliano Allegri, l’allenatore livornese tornato sulla panchina milanista per portare solidità e pragmatismo, dovrà fare i conti con una situazione delicata. Sono tre, infatti, i perni della squadra attualmente in stato di diffida. Un’eventuale ammonizione questa sera costringerebbe i calciatori a saltare il prossimo impegno ufficiale: la sfida contro il Como di mercoledì prossimo, valida come recupero della 24esima giornata di campionato.
I tre profili sotto osservazione
Gli occhi della terna arbitrale e dei tifosi del Diavolo saranno puntati su tre elementi chiave del centrocampo e della difesa:
- Adrien Rabiot
- Youssouf Fofana
- Zachary Athekame
Verso il recupero contro il Como
La sfida contro i lariani di mercoledì rappresenta un’occasione per accorciare sull’Inter prima in classifica, giocarla senza Adrien Rabiot potrebbe essere un problema.
