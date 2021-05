Pirlo: «Coppa Italia meritata. Ecco cosa mi aspetto dall’Atalanta»

Andrea Pirlo, allenatore della Juve, ha parlato a Rai Sport dopo la finale di Coppa Italia con l’Atalanta vinta dai bianconeri

VINCERE IL TROFEO – «Avevamo la voglia di vincere, di portare a casa questo trofeo. Ci siamo ricompattati, ci siamo messi in testa di voler portare a casa la coppa. Onore a chi abbiamo battuto in semifinale e finale, ma l’abbiamo meritata noi».

ATALANTA CONTRO IL MILAN – «L’Atalanta gioca sempre un calcio aggressivo, non dobbiamo dire loro come giocare. Affronteranno l’ultima partita come hanno sempre fatto».