Pioli:«I miei giocatori vogliono vincere. Ecco cosa invidio a Napoli e Inter»

Stefano Pioli, durante la conferenza stampa in vista del match contro lo Spezia, ha parlato degli obiettivi e delle rivali. Le parole:

Sulla consapevolezza di arrivare fino in fondo: «Assolutamente si. I miei giocatori vogliono vincere ogni partita. Siamo giovani, ma a livello di competenza e partecipazione è una squadra matura. Abbiamo la convinzione di fare bene da domani fino alla fine, bisogna essere sempre al 100%».

Qualcosa da invidiare a Napoli e Inter: «In realtà no. Il Napoli me lo aspettavo: è una squadra che non ha nulla da invidiare tatticamente e tecnicamente, hanno un gruppo solido e hanno aggiunto Anguissa che è un giocatore molto forte. Sarà un campionato molto equilibrato e tutte le big lotteranno per il vertice. Sono molto contento della mia squadra, abbiamo tante soluzioni e dobbiamo continuare su questa strada».