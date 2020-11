Pioli verso il recupero: contro il Celtic dovrebbe essere in panchina

Stefano Pioli starebbe aspettando il secondo tampone negativo, dopodiché potrà nuovamente tornare ad allenare la propria squadra

Stefano Pioli è ancora out per coronavirus, sostituito comunque da un preparato Daniele Bonera, protagonista di due vittorie con Napoli e Fiorentina in campionato e un pareggio in Europa League contro il Lille.

Stando a quanto riferisce La Repubblica, il tecnico rossonero starebbe aspettando il secondo tampone negativo per così tornare a Milanello ad allenare la propria squadra. Se tutto dovrebbe andar bene, contro il Celtic dovrebbe tornare in panchina.