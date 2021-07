Pioli, vanno risolte le incognite sugli esterni d’attacco

Stefano Pioli sta facendo diverse valutazioni di natura tecnica. C’è un continuo dialogo con Maldini e Massara

Stefano Pioli sta facendo diverse valutazioni di natura tecnica. C’è un continuo dialogo con Maldini e Massara per risolvere le lacune della rosa rossonera. Una grande incognita sono gli esterni d’attacco, perché non danno molte garanzie.

Samu Castillejo potrebbe presto salutare i rossoneri, mentre la posizione di Leao è in bilico. Il portoghese ancora non convince e potrebbe fare un anno in prestito. Poi c’è Hauge che è prossimo al trasferimento in Germania, valutato forse troppo sommariamente in Casa Milan.

L’unica sicurezza è rappresentata da Ante Rebic, forse il più esperto e continuo sul piano del rendimento. Saelemaekers, invece, in caso di mancato arrivo di un terzino destro, potrebbe alternarsi anche con Calabria.