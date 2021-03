Pioli tira dritto: niente tabelle, il focus è solo sulla prossima partita

Pioli è stato chiaro in conferenza: il Milan deve proseguire con la stessa mentalità di sempre pensando partita per partita

Nessun cambio di rotta. All’interno di un periodo fitto di impegni, Pioli non cade nella tentazione di fare calcoli e tabelle ma pensa solo al Napoli. Del resto focalizzarsi solo sulla gara in arrivo è stata una delle armi del Milan in questo lungo, fantastico, anno.

TESTA AL NAPOLI – Lo scontro di domani sera con i partenopei non solo potrebbe assestare un clamoroso scossone alla classifica eliminando una concorrente per la prossima Champions ma diventerebbe anche un ottimo viatico per preparare la grande sfida col Manchester di giovedì prossimo. Pioli e i suoi non hanno nessuna intenzione di fallire.