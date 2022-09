Pioli sulle parole di Allegri: «Non mi hanno infastidito»

Stefano Pioli ha confessato di non essere stato infastidito dalle parole di Allegri sulle assenze e i tanti infortuni: le sue parole

Durante la conferenza stampa alla vigilia di Milan-Napoli, Stefano Pioli ha parlato così delle parole di Max Allegri:

«Le parole di Allegri non mi hanno infastidito, certi momenti possono capitare. Noi lavoriamo con energia e forza per essere sempre squadra a prescindere da chi va in campo».

CLICCA QUI PER LEGGERE LA CONFERENZA COMPLETA