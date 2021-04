Pioli sulla Sampdoria: «Ecco le difficoltà che incontreremo»

Conferenza Pioli: le parole del tecnico rossonero alla vigilia del match in programma domani a San Siro tra Milan e Sampdoria

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match contro la Sampdoria, Stefano Pioli ha parlato così dei blucerchiati:

«Meglio rispetto alla partita di Spezia credo che ci vorrà poco. Stiamo bene sia dal punto di vista fisico che soprattutto dal punto di vista mentale. Non scordiamoci che arriviamo da una partita importante e giocata in ottimo modo contro la Fiorentina. Le difficoltà ci saranno anche domani anche perché abbiamo fatto un solo allenamento tutti insieme. Sarà una partita da vincere. La Sampdoria è una squadra che verticalizza molto e che anche in fase difensiva sa cambiare atteggiamento a partita in corso, dobbiamo essere bravi a leggere bene i momenti della gara».