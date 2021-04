Pioli sulla Lazio: «Sarà uno scontro diretto, ma sono indietro in classifica rispetto a noi»

Il tecnico rossonero Stefano Pioli è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del posticipo di domani sera contro la Lazio

SPAREGGIO CON LA LAZIO- «Sì, perché gli scontri diretti valgono doppio. La Lazio è indietro nel punteggio e sia per noi che per loro sarà una partita importante per il futuro. Lo scatto in avanti sarebbe importante».

SULLA LAZIO- «Una squadra forte, che ha fatto la Champions quest’anno e che abbiamo già battuto, ma sono sempre state partite equilibrate. Abbiamo le capacità e la determinazione di fare una grande partita».