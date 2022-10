Stefano Pioli ha rilasciato una lunga intervista ai canali ufficiali della Lega Serie A. Le sue parole sulla dirigenza

Stefano Pioli parla così della dirigenza e della coppia Maldini-Massara in una lunga intervista ai canali ufficiali della Lega Serie A. Le parole del tecnico rossonero.

DIRIGENZA – «La fortuna di un allenatore è trovare dirigenti competenti che ti sostengono e con cui puoi avere un confronto. Maldini e Massara sono una coppia perfetta e mi sto trovando benissimo con loro. Il fatto di lavorare insieme da tre anni ci ha permesso di conoscerci e di rapportarci meglio. La loro presenza è molto importante sia per me che per la squadra.»

