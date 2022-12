Pioli sul Tottenham: «Sarà dura, con Conte non è mai facile…». Le parole del tecnico rossonero

Stefano Pioli ha parlato ai microfoni di Sky Calcio Club della sfida di Champions League contro il Tottenham. Ecco le parole del tecnico del Milan:

«La partita perfetta non esiste. Forse una partita è perfetta quando i giocatori fanno le scelte giuste. La partita perfetta del mio Milan? Forse quella dell’anno scorso contro l’Atalanta. Il Porto di Conceiçao è la squadra più rognosa che ho affrontato, sono state due partite davvero dure. Contro il Tottenham anche sarà dura, con Conte non è mai facile. Lui è un grandissimo allenatore, dà grande mentalità alla squadra. Loro hanno tanta qualità in avanti, però possiamo fare bene. Il nostro obiettivo per quest’anno è vincere qualcosa, abbiamo quattro trofei da poter vincere e dobbiamo vincere qualcosa. Per avere successo serve al 10% il talento e al 90% il lavoro».