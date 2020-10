Pioli sui recuperi in difesa. Il punto anche su Musacchio

Stefano Pioli ha parlato in conferenza stampa anche del ritorno a Milanello di alcuni difensori out da lungo tempo

«Matteo Gabbia non sarà a disposizione per la partita di domani ma rientrerà in Europa League con il Lille, siamo stati un po’ corti nel reparto difensivo con Kjaer che ha dovuto giocare fare gli straordinari. Musacchio sta lavorando per recuperare ma tornerà dopo la sosta».