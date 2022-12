Pioli, il successo dopo il lockdown: «Qualcosa era cambiato». Il mister parla di come hanno superato quel momento difficile

La Serie A è ripresa dopo un anno e più difficile, quando si è interrotta improvvisamente a causa della pandemia Covid19. Stefano Pioli rivela, a Fabio Caressa e ai suoi ospiti in Sky Calcio Club, come la squadra si è organizzata in quel periodo.

LOCKDOWN – «Ho avuto tutto il sostegno da parte dell’area tecnica. Ma anche da Gazidis, si è sempre comportato in modo corretto: a Milanello ci disse che tutti eravamo sotto esame. Durante il lockdown abbiamo dato dieci giorni di riposo ai giocatori e poi siamo tornati ad allenarci su Zoom. A Milanello qualcosa era cambiato, non so che cosa. Siamo ripartiti e poi abbiamo fatto bene».