Pioli su Tonali: «Per me è un titolare. Non useremo un solo modulo»

Intervenuto ai microfoni di Radio Anch’io Sport, Stefano Pioli ha parlato anche dell’inserimento graduale di Sandro Tonali nelle dinamiche di squadra del Milan:

«Ha avuto un’estate difficile. E’ un giocatore di grande prospettiva, ha grandi qualità e sa far girare il pallone veloce. Per me è un titolare, la mia fortuna è avere tanti titolari. Non siamo nemmeno ancorati ad un solo sistema di gioco, vedremo strada facendo».