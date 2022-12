Pioli su Maldini: «E’ lì per rapportarsi con tutti, è una figura centrale». Le parole del tecnico rossonero

Stefano Pioli ha parlato ai microfoni di Sky Calcio Club di Paolo Maldini. Ecco le parole del tecnico del Milan:

«Se abbiamo fatto il percorso è perché tutte le componenti hanno dato il proprio contributo. Dal primo giorno che sono entrato a Milanello mi sono sentito bene ed il confronto con Maldini e Massara mi ha dato più forza nel mio lavoro. È una cosa che all’allenatore dà più forza è più fiducia. Maldini non è lì per gli allenamenti è lì per rapportarsi con tutti, è una figura centrale. Parliamo di una persona di un livello di conoscenza, di dna incredibile».