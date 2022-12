Pioli su Ibrahimovic: «Zlatan è stato un elemento determinante nella crescita della squadra». Le parole del tecnico rossonero

Stefano Pioli ha parlato ai microfoni di Sky Calcio Club di Zlatan Ibrahimovic. Ecco le parole del tecnico del Milan:

«Senza togliere nulla a qualcuno, Zlatan è stato un elemento determinante nella crescita della squadra. Arrivare in un gruppo così giovane, e per la prima volta in una squadra non vincente e con giocatori non simili a lui, ha capito una realtà diversa. Tutti hanno saputo accettare pregi e difetti. La sua mentalità e la sua determinazione ha alzato il livello della squadra. Se c’era Zlatan in allenamento, c’era un certo livello. Ma anche Kjaer, Giroud, Maignan. Abbiamo quattro-cinque giocatori leader che fanno da traino al gruppo».