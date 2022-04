Pioli su Bennacer: «Domani non ci sarà a causa di una distorsione alla caviglia»

Le parole di Stefano Pioli su Bennacer in conferenza stampa alla vigilia del match contro la Lazio

Stefano Pioli ha annunciato durante la conferenza stampa alla vigilia del match contro la Lazio che Bennacer non ci sarà. Ecco le sue parole:

«E’ un calciatore in grande crescita. Può migliorare in entrambe le fasi e lui sta sta lavorando tanto per diventare un giocatore sempre migliore. L’unica notizia negativa e che non ci sarà domani a causa di una distorsione alla caviglia rimediata nel derby».

