Pioli saldo ma spunta il nome a sorpresa di Maldini: i dettagli

Maldini non ha mai nascosto l’ammirazione per Paulo Fonseca, esonerato oggi dalla Roma. Possibile interessamento in estate?

Il Milan è concentrato solo sul finale di stagione, con le ultime quattro partite decisive per raggiungere la qualificazione in Champions League. Stefano Pioli pare certo della conferma anche se l’obiettivo non dovesse essere raggiunto anche in virtù del grande rapporto instaurato con Ibra e con tutto il gruppo rossonero ma nel calcio, proprio come ha insegnato il tecnico ex Fiorentina, “contano i risultati”.

L’INFATUAZIONE DI MALDINI – Paolo Maldini non ha mai nascosto l’ammirazione per Paulo Fonseca: il portoghese, ufficialmente libero a fine stagione dopo i due anni alla Roma, potrebbe clamorosamente tornare in pole se le cose dovessero precipitare in questo finale. Tutti al Milan si giocano il futuro in 20 giorni.