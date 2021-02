Nel corso della conferenza stampa della vigilia del match contro la Roma, Stefano Pioli ha parlato delle difficoltà di Romagnoli

Stefano Pioli prova a togliere di dosso le critiche su Alessio Romagnoli. Ecco le parole del tecnico rossonero in conferenza stampa sul momento difficile del capitano.

«Andare troppo sui singoli non mi piace. Stiamo cercando soluzioni, non colpevoli. Ci sta che un giocatore non possa essere al massimo della condizione. Ha giocato comunque tanto in questa stagione.»