Pioli rilancia Mandzukic: «Può darci tanto». Il suo futuro è però in bilico

Nel corso della conferenza stampa della vigilia del match tra Milan e Parma, Stefano Pioli ha parlato di Mario Mandzukic

Mario Mandzukic sembra essere sempre più lontano dal Milan. Il tecnico rossonero Stefano Pioli però, afferma che il croato può ancora dare tanto alla squadra. Ecco le sue parole: «Mario è un grande uomo, ovviamente ha fatto solo tre giorni con la squadra e fisicamente non è pronto ma a livello mentale è un giocatore che potrà darci una grossa mano da qui alla fine».

La società non sembra però intenzionata a continuare con l’ex Juventus. A meno di clamorosi risvolti, anche in caso di qualificazione in Champions League non verrà esercitata la clausola di rinnovo automatico per la prossima stagione.