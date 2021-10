Stefano Pioli parla del periodo prima della riconferma durante la sua intervista ai microfoni de Il Giornale. Le parole del tecnico rossonero

Le parole di Stefano Pioli ad Il Giornale riguardo il periodo prima della riconferma. Il tecnico si toglie qualche sassolino dalla scarpa sulle voci che vedevano Rangnick al suo posto.

«Voci su Rangnick? Io non mi sono mai sentito precario. Ho sempre creduto alle parole di Gazidis, che poche ore prima della sfida con il Genoa disse davanti ai calciatori che eravamo tutti sotto esame ma di non dare retta ai media perché nessuna scelta era stata fatta. Per questo non mi sono mai sentito fuori dal Milan, neanche quando i giornali facevano i titoloni sul tedesco».

