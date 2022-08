Pioli: «Pronostici? Non ci interessa di ciò che si dice fuori Milanello». Le dichiarazioni del tecnico rossonero in conferenza

Stefano Pioli ha rilasciato qualche dichiarazione sui pronostici per questa nuova stagione che vedono i rossoneri non favoriti per lo Scudetto. Le parole del tecnico rossonero alla vigilia di Milan-Udinese.

PRONOSTICI – «Non ci siamo mai preoccupati di ciò che si dice di noi fuori da Milanello… Noi vogliamo essere competitivi, quest’anno ci sono tante competizioni in cui esserlo»

LA CONFERENZA INTEGRALE