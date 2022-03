Pioli a DAZN: «Grande vittoria di sofferenza. Inter ancora favorita»

Pioli a DAZN: «Vittoria di sofferenza. Inter ancora favorita». Le parole del tecnico del Milan dopo il Napoli

VITTORIA – «Tre punti importanti per la nostra classifica, abbiamo battuto una squadra molto forte. Abbiamo lavorato senza palla con la voglia di stare in partita. Siamo stati premiati da un risultato positivo».

CATENA DI SINISTRA – «Nella catena di sinistra doveva essere Tonali a coprire, sulla fascia sinistra abbiamo forza e qualità. Dobbiamo cercare di sfruttarla, in questi momenti sono più i vantaggi degli svantaggi».

DIFENSORI – «Hanno fatto benissimo. È stata una partita difficile perché loro muovono tanto i centrocampisti. Pierre ha dovuto affrontare tante volte in uno contro uno Osimhen ed è stato bravo. Era uno scontro diretto e siamo molto contenti, ma il nostro obiettivo resta quello di migliorare il punteggio dell’anno scorso. Siamo a un punto in più, c’è ancora tanto da fare».

CENTROCAMPO – «Abbiamo schierato un centrocampo di gamba ma anche qualità. Abbiamo cercato di essere aggressivi sui loro mediani e di trovare spazio lì dietro. Siamo stati in partita dall’inizio alla fine, soffrendo. Ora arrivano due partite molto delicate, poi recupereremo energie durante la sosta».

FATICA CON LE PICCOLE – «È la situazione che dobbiamo migliorare, perché da qui alla fine non avremo tanti scontri diretti se non Atalanta, Lazio. Non nominerei lo Spezia in queste sconfitte perché non doveva finire così ma in altre occasioni abbiamo sbagliato. Poi le difficoltà nel campionato italiano sono per tutti. Siamo cresciuti dai nostri errori, sarà importante la qualità».

GIROUD – «La nostra idea era di inserire giocatori di spessore che hanno già vinto qualcosa e che sanno cosa significa lavorare per vincere. C’è sempre molto bisogno di persone di spessore, ci è basta una videochiamata per capire di che persona si trattasse. Avere giocatori di carisma in una squadra così giovane è molto importante».

SCUDETTO – «L’Inter è sicuramente favorita, sono molto forti e la classifica è ancora virtuale. Mi spiace che ci siano ancora recuperi. Noi dovremo pensare a fare molti punti».