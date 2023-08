Pioli ha il ‘nuovo Kessié’ al Milan: il sostituto dell’ivoriano è già in casa, ecco a cosa sta pensando il tecnico rossonero

Tuttosport ha disegnato l’undici del Milan in vista della prossima stagione, con Stefano Pioli pronto a passare dal 4-2-3-1 al 4-3-3. Il centrocampista che giocherà dietro alle punte avrà un ruolo importante, quello occupato da Franck Kessié nel suo periodo in rossonero.

Ora, scrive il quotidiano torinese, un giocatore dalle caratteristiche simili all’ivoriano il Milan non ce l’ha: basterà però trovare in rosa un calciatore con doti da centrocampista puro per svolgere bene il compito. Il nome è quello di Ismael Bennacer che, al rientro dall’infortunio, potrebbe vestire i panni del ‘nuovo Kessié’.