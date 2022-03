Pioli, arrivano i rinforzi: 4 top al rientro dalle Nazionali. Domani in gruppo Ibrahimovic e i tre francesi

Buone notizie per Stefano Pioli che in questi giorni ritroverà progressivamente tutti i suoi nazionali di rientro dalle rispettive selezioni.

Maignan come gli altri nazionali, da Ibra a Giroud a Theo Hernandez, sono attesi in giornata a Milanello. Da domani saranno in gruppo, a disposizione di Pioli. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.