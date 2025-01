Pioli Milan, le dichiarazioni dell’ex allenatore: il commento sul ‘Pioli is on fire’!

Pioli Milan, rivelazione da brividi del tecnico sul coro dedicatogli dai tifosi rossoneri: le parole dell’attuale tecnico dell’Al Nassr

Intervistato da Radio Serie A, Stefano Pioli, attuale tecnico dell‘Al Nassr ed ex Milan, ha dichiarato:

PAROLE – «Il ‘Pioli is on fire’ dev’essere una cosa legata a quel momento lì del Milan perché è stato troppo bello viverlo ma credo sia sbagliato proseguirlo. E io spero che ‘on fire’ saranno i miei giocatori del momento, del futuro, le mie squadre del futuro: Pioli è stato ‘on fire’ lì perché lo siamo diventati tutti in quell’ambiente lì – parlo di giocatori, staff, club, tifosi soprattutto – e deve rimanere lì, credo sia la collocazione giusta. Adesso io sono Bioli come mi chiamano qua (ride, ndr) e andiamo avanti».