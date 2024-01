Pioli via dal Milan a fine stagione? Il club ha deciso: cosa succederà al termine di questa annata calcistica

L’edizione odierna di Tuttosport ha fatto il punto sul futuro della panchina in casa rossonera. Salvo clamorosi ripensamenti la strada è ormai tracciata e difficilmente verrà cambiata.

L’idea è che sarà Pioli il tecnico del Milan almeno fino a giugno, poi in estate il cambio in panchina nonostante l’attuale allenatore abbia un contratto fino al 2025. Conte e Thiago Motta i due grandi obiettivi per la sostituzione.