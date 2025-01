MN24 – Pioli Milan, l’allenatore sarà presente in tribuna per assistere alla semifinale contro la Juve

MN24 – Pioli Milan, l’ex allenatore rossonero sarà presente in tribuna per assistere alla semifinale di Supercoppa contro la Juve

Come raccolto dalla nostra redazione, Stefano Pioli, ex allenatore del Milan, sarà presente in tribuna per assistere alla semifinale di Supercoppa contro la Juve. Oggi al’Al-Awwar Park fischio d’inizio alle ore 20.00.

Pioli ha fatto visita alla squadra rossonera nella giornata di ieri. Abbracci, saluti e tanti sorrisi con i suoi ex calciatori, con Ibrahimovic e anche con l’ultimo arrivato, Conceicao.