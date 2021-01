Pioli a Dazn: «Leao sta diventando completo, Kessie punto di forza»

Intervistato a fine partita da Dazn, Stefano Pioli ha commentato la prestazione del Milan nella sfida contro il Torino

Intervistato a fine partita da Dazn, Stefano Pioli ha commentato la prestazione di Leao nella sfida contro il Torino:

«L’importante è che continui così Rafa. Mi è piaciuto molto. Deve crescere ma è un ragazzo giovane. Può fare meglio ma è normale così. E’ stato preso per fare la seconda punta, ora sta diventando completo. Mi dispiace molto aver perso Leao per la prossima partita, non credo fosse da amonizione quell’episodio».

SULLA GARA – «Non sono stato sorpreso da questa gara. Mi aspettavo questa risposta. Siamo giovani ma forti e consapevoli. Primo tempo di altissimo livello. Nel secondo tempo abbiamo sofferto un po’ ma è normale che sia così. Sono molto soddisfatto della prestazione».

SU KESSIE – «Kessie può fare bene in tutte le fasi, ci da contrasti e qualità. E’ in una crescita netta e continua. E’ un punto di forza della squadra e dentro la partita ha una mentalità molto positiva. E’ il primo ad aiutare e stimolare i compagni. E questo è importante in una squadra giovane come la nostra».

CLASSIFICA – «Domani guarderò Roma-Inter, non per la classifica ma perché giocano bene e hanno ottimi giocatori. Non è il momento di guardare la classifica, noi dobbiamo pensare solamente alla prossima gara».

IBRA – «Ibra aveva sposato appieno le constatazioni dello staff sanitario. Sapevamo che poteva essere disponibile per un piccolo spezzone di partita. Bisogna capire come gestirlo, ma lui è sempre molto disponibile quindi non ci sono problemi. Zlatan è troppo forte in tutto, è di grande aiuto in tutto e per tutti. Anche a livello di spessore umano messo a disposizione per la squadra».