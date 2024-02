Pioli esalta Leao: «È un giocatore determinante». Poi gli dà due consigli per il futuro: le sue dichiarazioni a Sky

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport dopo la sfida tra Rennes e Milan, Stefano Pioli ha parlato così di Rafael Leao. Le sue parole.

QUANTO E’ CONTENTO DEL GOL DI LEAO – «Tantissimo. È un giocatore determinante, è importante anche quando non segna. Ma per lui è stato molto importante perché aveva avuto tante occasioni. Sono contento del suo atteggiamento, è un giocatore forte che deve continuare a lavorare e credere in se stesso. Anche sugli episodi da rigore dovevamo essere più attenti».

PIOLI A SKY SPORT DOPO RENNES-MILAN