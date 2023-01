Pioli: «La Lazio è una squadra di qualità che in questo momento sta bene». Le parole del tecnico rossonero

Stefano Pioli ha parlato in conferenza stampa della Lazio. Ecco le parole del tecnico del Milan sull’avversario di domani:

«La Lazio sta facendo un ottimo campionato, ha sei punti in più rispetto all’anno scorso. Sarri è capace, ha un’identità precisa, manca Immobile ma c’è Felipe Anderson. Palleggia bene e va bene in profondità. Sia Lazio sia Milan vogliono controllare la gara, ma il Milan deve essere dominante. Dobbiamo palleggiare bene ed essere concreti nelle situazioni di gol. La Lazio è una squadra di qualità che in questo momento sta bene».