Pioli infiamma il derby: «Tutti hanno dei punti deboli, l’Inter pure»

Al derby mancano ancora sei giorni ma Pioli ha già iniziato ad Infuocarlo con le sue dichiarazioni sui punti deboli dell’Inter

Ecco le parole di Pioli ai margini della premiazione dell’allenatore del 2019 ha voluto infuocare il derby che verrà giocato questa domenica.

Inter – «Se l’Inter ha punti deboli? Tutte le squadre hanno deboli deboli»

Condizione del Milan – «La squadra sta crescendo, è cambiata tanto sia nelle posizioni in campo che nei giocatori schierati. E’ chiaro che siamo insieme solo da quattro mesi e quattro mesi non è il tempo sufficiente per avere tutti i meccanismi perfetti. Però stiamo lavorando per arrivarci presto»