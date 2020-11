Domenica sera il Napoli diventerà la squadra che Stefano Pioli ha più affrontato in carriera. Il bilancio è in perfetta parità

Anche se non sarà della partita in senso fisico, Stefano Pioli affronterà comunque il Napoli con il suo Milan dirigendolo a distanza. Il tecnico sta preparando la squadra in via smart working.

Contro gli azzurri sarà dunque un’altra, ennesima sfida. Il tecnico di Parma sfiderà i partenopei per la 28° volta il che renderà il Napoli la squadra che ha affrontato di più in carriera, insieme al Torino. Bilancio per ora in perfetta parità, con 9 vittorie, 9 pareggi e 9 sconfitte.