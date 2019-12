Pioli: «Ibra servirebbe. Calciomercato? Oggi farei tanti cambiamenti ma…»

Queste le parole di Stefano Pioli al termine della gara persa dal Milan a Bergamo contro l’Atalanta per 5-0

Intervenuto al termine della disfatta subita oggi a Bergamo contro l’Atalanta, Stefano Pioli ha così parlato ai microfoni di DAZN: «Sicuramente abbiamo sbagliato la partita contro l’avversario peggiore che ci potesse capitare. Chiaramente non possiamo essere questi perché nelle altre partite abbiamo dimostrato di essere diversi ma oggi le responsabilità sono nostre mentre i meriti sono tutti dell’Atalanta».

AVER MOLLATO NELL’ULTIMA MEZZ’ORA – «Andava gestita in maniera diversa l’intera partita, siamo rientrati in campo nella ripresa senza mordente e motivazione. Abbiamo concesso troppi spazi ad un avversario che non è inferiore a nessuno dal punto di vista tecnico e atletico in Italia in Europa. Oggi la prestazione è stata gravemente insufficiente».

PERSONALITÀ – «Quando hai una squadra molto giovane stare dentro la partita nelle difficoltà è più complicato. Mi aspettavo meglio nella ripresa ma invece abbiamo fatto peggio rispetto al primo tempo e non era facile. Si poteva essere più lucidi dal punto di vista tattico, la società sa il lavoro che sto facendo e vedremo cosa succederà durante il mercato. Se devo basarmi sulla gara di oggi servirebbero tanti cambiamenti ma questi non siamo noi, dobbiamo ripartire dalle certezze passati».

SU IBRAHIMOVIC – «E’ un grande campione che alzerebbe sicuramente la competitività del gruppo durante gli allenamenti permettendo così alla squadra di arrivare alla partita nel migliore dei modi. La società sa cosa penso, vedremo cosa accadrà».