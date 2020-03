Pioli out: ma come, non serviva tempo per il progetto al tecnico?

L’allenatore del Milan ora a un bivio, la possibilità di lasciare c’è

Non sono giorni sereni. Il Milan continua il suo percorso tra alti e bassi. Il virus di certo non aiuta. Senza il calcio giocato tutti diventa ancor più complicato. Pioli non parla del futuro, ma a oggi Gazidis ha come obiettivo una rivoluzione.

Elliott vota Rangnick, si attende il comunicato su Boban

Si aspetta di capire quale realmente sarà il futuro di Boban e Maldini, ormai sempre più ai margini del progetto. Quello che va sottolineato è come Elliott non abbia problemi a ricominciare. Rangnick nel mirino. Ma sarà realmente la scelta migliore?