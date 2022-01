Pioli esalta Tonali: «Sta crescendo tanto, sulla fascia di capitano...»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Stefano Pioli, durante la conferenza stampa di presentazione della gara contro la Juventus, ha elogiato Sandro Tonali: le sue parole

Stefano Pioli, durante la conferenza di presentazione della sfida di domani contro la Juventus, ha parlato di Sandro Tonali. Le sue parole:

«È importante e sta crescendo tanto, la sua maturazione non è terminata. Sta lavorando per crescere in alcune situazione. Il capitano del futuro? Ho giocatori molto responsabili, non è importante la fascia ma avere un gruppo professionale».