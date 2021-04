Pioli esalta Leao: «Cresciuto tantissimo. Ecco cosa mi aspetto da lui»

Intervenuto in conferenza stampa Stefano Pioli ha anche parlato della crescita di Rafael Leao che partirà titolare contro il Genoa. Le sue parole

Intervenuto in conferenza stampa Stefano Pioli ha anche parlato della crescita di Rafael Leao che partirà titolare contro il Genoa. Le sue parole:

«Sono assolutamente convinto della crescita di Leao. Alleno un giocatore molto migliorato rispetto all’anno scorso. Queste gare, quella di domani ma anche le prossime saranno un esame per tutti non solo per lui. Abbiamo un obiettivo da raggiungere, tutti siamo sotto esame. Dobbiamo essere preoccupati quando si affronta un esame perché è un atteggiamento che ti aiuta a concentrarti. Ho visto una squadra preoccupata e questo mi piace. Il fatto che sappia entrare subito bene in partita è molto importante ma credo che abbia fatto buonissime partite anche giocando dall’inizio così come anche gare incolore che fanno parte del suo percorso di crescita. Ancora non è arrivato al massimo ma credo che ci arriverà perché ha grande talento e sta mostrando grande disponibilità».