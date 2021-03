Pioli: «Ecco perché Ibra fa bene a parlare di Scudetto»

Il tecnico rossonero Stefano Pioli è intervenuto ai microfoni di Sky Sport per commentare la vittoria ottenuta oggi contro la Fiorentina

Sulla partita – «Serviva stringere i denti oggi, i ragazzi sono stati bravi a tirare fuori le energie e a vincere. Adesso più andremo avanti più le partite pesano. La classifica ci dice che ci sono tante squadre in lotta. Sapevamo di non poter essere lucidissimi oggi, ma era importante vincere. Prestazione di alto livello caratteriale e mentale»

Su Ibra – «Ibra fa bene a parlare di scudetto. Siamo stati in testa per tante giornate e noi dobbiamo vincere il più possibile. Abbiamo le qualità per vincere, poi vedremo cosa succederà. Adesso le partite saranno più difficili e dobbiamo insistere»

Su Bennacer – «Ha caratteristiche particolari che si sposano bene con il nostro modo di giocare. Sono molto contento per il suo rientro. Voglio averlo nelle migliori condizioni possibili per le ultime partite»

Sullo Scudetto – «Siamo lì e ci giochiamo tutto nelle ultime dieci partite. Abbiamo fatto tante cose positive e battuto tanti record, ma saranno queste 10 partite le decisive. Dove arriveremo non lo so. Ci sono 7 squadre fortissime e alla fine solo 4 saranno contente»

Sulla sconfitta della Juve – «Non me l’aspettavo, ma questo è il calcio. E’ stata una sorpresa».