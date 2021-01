Pioli e il Milan attesi subito da un tour de force: 4 partite in 10 giorni

Il Milan mentre prepara la trasferta di Benevento, pensa anche alle altre partite che seguiranno quella contro i campani

Il Milan di Stefano Pioli, dopo aver ricaricato le batterie per qualche giorno in questa pausa natalizia, è tornato al lavoro a Milanello per preparare i prossimi 4 impegni ravvicinati. Si parte domenica con la trasferta di Benevento, poi mercoledì 6 il big match contro la Juventus, e infine, per chiudere questo mini ciclo, con la doppia sfida contro il Torino, prima l’appuntamento in Serie A del 9 gennaio e poi quello in Coppa Italia del 12 gennaio.

La rotazione degli uomini sarà fondamentale per Pioli e la sua squadra, per questo pesano tanto gli infortuni dei vari giocatori ancora assenti, su tutti Zlatan Ibrahimovic.