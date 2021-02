Pioli e i giovani: «Vi spiego quanto è bello vederli arrivare a Milanello»

Stefano Pioli estasiato dal suo Milan composto da tanti giovani: «Dall’esterno forse non si ha la percezione giusta»

Intervenuto a Radio 105, Stefano Pioli ha parlato del suo Milan dei giovani: «Siamo tra i più giovani d’Europa. Dall’esterno forse non si ha la giusta percezione dei ragazzi che sto allenando: sono molto giovani, ma molto responsabili. E’ bello vederli arrivare a Milanello con la disponibilità a mettere insieme un nuovo giorno di lavoro, non c’è bisogno di richiamare o stimolare nessuno. Hanno grande ambizione e voglia, sono orgoglioso. Per me i miei giocatori son tanta roba. Ovviamente sono aiutati da personalità forti che sono nello spogliatoio». ​