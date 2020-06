Pioli: «Donnarumma non lo vedo lontano dal Milan». E si discute il rinnovo

Oggi in conferenza stampa Stefano Pioli si è sbilanciato riguardo al futuro di Gianluigi Donnarumma: ecco le ultime sul rinnovo col Milan

Intervenuto in conferenza stampa Stefano Pioli ha fatto anche alcune previsioni riguardo al futuro di Gianluigi Donnarumma: «È molto sereno e determinato e molto attaccato al Milan, penso che prenderà la decisione migliore per sé stesso, non lo vedo lontano dal Milan. Non ho parlato con lui di futuro, siamo concentrati sul campionato».

Il futuro di Donnarumma infatti si sta diradando: le parti sono sempre più vicine al rinnovo e oggi una telefonata di Maldini sembra aver aperto le porte ad una trattativa destinata a concludersi con successo.